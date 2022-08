Presa de elefante de 500.000 anos é descoberta em Israel

É a presa mais antiga encontrada em sua totalidade em um sítio pré-histórico no Oriente Médio

Arqueólogos israelenses revelaram nesta quarta-feira (31) uma presa de elefante de 2,6 metros de comprimento dos tempos pré-históricos descoberta no centro de Israel.

De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA), a presa foi descoberta nos arredores do kibutz Revadim, perto de Ascalon, e pesa cerca de 150 kg.

É a presa mais antiga encontrada em sua totalidade em um sítio pré-histórico no Oriente Médio.

“Elefantes gigantes vagavam e pastavam neste local nos tempos pré-histórico na planície costeira de Israel há meio milhão de anos, como evidenciado por esta presa antiga excepcionalmente bem preservada”, disse a Autoridade de Antiguidades em comunicado.

A presa vem de um elefante com presas retas, uma espécie que foi “extinta nesta região há cerca de 400.000 anos”, disse à AFP Avi Levy, diretor das escavações da instituição. Em razão do tamanho da presa, o elefante deveria medir entre 4 e 5 metros.

Ossos de elefante já haviam sido encontrados nesta área de Israel, mas não tal presa. Levy chamou a descoberta de “fantástica”.

“A descoberta da presa, separada do crânio e do resto do corpo [do elefante], levanta a questão: a presa é o que restou de um elefante caçado ou foi coletada pela população local em tempos pré-históricos? Tinha significado social ou espiritual?”, questionam Ofer Marder, professor de arqueologia da Universidade Ben Gurion de Beersheva (sul), e Ianir Milevski, diretor de pré-história da AAI.

Os arqueólogos também encontraram ferramentas de pederneira perto da presa, usadas pelo homem pré-histórico para esfolar e esquartejar animais.

© Agence France-Presse