Premiê do Reino Unido diz que EUA agiram para conter ameaça nuclear do Irã

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou neste domingo que os Estados Unidos estão “tomando medidas agora para aliviar a ameaça” iraniana de obter uma arma nuclear, após os ataques americanos contra instalações nucleares do Irã realizados ontem.

Em vídeo publicado no X, Starmer ressaltou a importância de desescalar a situação, estabilizar a região e fazer com que as partes “voltem à mesa de negociações”. Segundo ele, o programa nuclear iraniano representa uma grave ameaça à segurança global.

“Conversei hoje com líderes internacionais sobre a situação. Mas reforço que o Irã não pode ter uma arma nuclear e isso é muito importante para a estabilidade da região”, afirmou.

Em uma conversa telefônica mais cedo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, o secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, expressou pesar pela ação americana, negou qualquer envolvimento ou cooperação do Reino Unido nos ataques e pediu a continuidade da diplomacia.

