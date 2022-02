Possibilidade de Ucrânia não aderir à Otan não será negociada agora, diz Tkach

“No momento, exigimos retirada de todas tropas russas de todos territórios ucranianos”, disse Tkach, em coletiva de imprensa realizada neste domingo em Brasília

O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, afirmou que a possibilidade de a Ucrânia não aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não é negociada neste momento. “A adesão à OTAN está prevista na Constituição da Ucrânia. A possibilidade de a Ucrânia não aderir à OTAN não é negociada neste momento. No momento, exigimos retirada de todas tropas russas de todos territórios ucranianos”, disse Tkach, em coletiva de imprensa realizada neste domingo em Brasília.

Tkach disse que a Ucrânia está disposta a negociar, mas as negociações precisam levar em conta a posição do país. “Precisamos que negociações levem em conta a posição da Ucrânia. Não aceitamos ultimatos e condições”, afirmou. Ele destacou que o país não cederá território.

Mais cedo, o gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, informou que ele concordou em enviar uma delegação ucraniana para se reunir com uma delegação russa em Belarus. O pedido foi feito pelo presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. O governo ucraniano disse que o encontro foi aceito sem “precondições” e que será realizado na fronteira entre Belarus e Ucrânia (sul de Belarus).