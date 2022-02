Poloneses oferecem alimentos e água para refugiados da guerra

O encontro aconteceu na fronteira e emocionou aqueles que fogem da invasão da Rússia rumo a Varsóvia, em uma viagem que deve durar aproximadamente 24 horas

Em um gesto de solidariedade, a população polonesa recebeu os refugiados da guerra da Ucrânia neste sábado, 26, com alimentos, água e produtos de higiene pessoal.



Apesar das estações de trem abarrotadas, empurra-empurra e desespero, centenas de pessoas conseguiram deixar Kiev, a capital ucraniana bombardeada pela Rússia, e embarcaram para a Polônia.



A reportagem do Estadão acompanha a viagem, dominada por mulheres e crianças, muitas delas sem saber onde dormir esta noite e nos próximos dias. Foi entregue um folder com orientações para quem não tem onde se hospedar.



A viagem foi tensa até o cruzamento da fronteira. Durante a noite, o trem seguiu em escuridão absoluta para manter a discrição e evitar ser alvo de bombardeios russos.



Os homens ucranianos de 18 a 60 anos estão proibidos de deixar o país para formar a resistência armada aos russos.