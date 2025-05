Polícia russa efetua prisões em editora por ‘propaganda LGBT’

Uma dezena de funcionários de uma das maiores editoras da Rússia, a Eksmo, foram detidos após várias diligências policiais no âmbito de um caso de “propaganda LGBT”, informaram agências de notícias russas nesta quarta-feira (14).

Segundo a agência estatal TASS, entre os detidos está Anatoli Noroviatkin, diretor de distribuição da editora.

De acordo com os meios russos, o caso está relacionado com livros de outra editora, chamada Popcorn, que trabalha sob o guarda-chuva da Eksmo e publicava obras que tinham a ver, sobretudo, com indivíduos LGBTQIA+.

Em janeiro de 2023, a Popcorn se tornou a primeira editora russa a ser processada por “propaganda LGBT” após a denúncia de um deputado, segundo a ONG OVD-Info, que defende os direitos das pessoas detidas na Rússia.

O Kremlin endureceu sua retórica conservadora desde que iniciou a ofensiva contra a Ucrânia, há mais de três anos, e fez do conflito uma batalha contra os países ocidentais e seus valores, que considera decadentes.

No fim de 2023, a Suprema Corte russa proibiu o “movimento internacional LGBT” por “extremismo”, uma fórmula ambígua que abre as portas para altas penas de prisão.

A legislação foi modificada no final de 2022 para proibir qualquer forma de “propaganda” LGBTQIA+ em meios de comunicação, internet, livros e filmes.

Desde então, a polícia realiza uma ofensiva contra lugares vinculados à comunidade LGBTQIA+ e multiplicou as diligências em locais de lazer.

