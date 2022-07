Polícia detém suspeito de tiroteio nos Estados Unidos

O tiroteio aconteceu em Chicago durante o desfile de 4 de julho, matou seis pessoas e deixou outras 36 estão feridas

Foi detiro nos Estados Unidos o suspeito do tiroteio que matou seis pessoas nessa segunda-feira (4). Além disso, outras 36 pessoas estão feridas. Trata-se de um homem com 22 anos, que está sendo interrogado pela polícia.

Os disparos ocorreram durante o desfile de 4 de Julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, em Highland Park, um valorizado subúrbio de Chicago, disseram autoridades. O suspeito disparou de um telhado contra as pessoas que assistiam ao desfile

O governador do Illinois, J.B. Pritzker, disse que está revoltado com o tiroteio no desfile de 4 de Julho. Pelo menos seis pessoas morreram. “Os tiroteios em massa tornaram-se tradição semanal americana”.

Com informações da Agência Brasil