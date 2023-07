Polícia alemã procura por leão que circula em Berlim

A polícia foi alertada por pessoas que relataram ter visto o que parecia ser um grande felino perseguindo um javali

Um grande felino, que as autoridades acreditam que possivelmente é um leão, está sendo procurado em Berlim, na Alemanha, depois de ter sido avistado por locais no início da madrugada desta quinta-feira, 19. A procura inclui helicópteros, drones, viaturas, câmeras infravermelhas, veterinário e caçadores.

A polícia foi alertada sobre o animal em Kleinmachnow, fora dos limites da cidade de Berlim, por volta da meia-noite por pessoas que relataram ter visto o que parecia ser um grande felino perseguindo um javali. Os informantes também forneceram um vídeo. Com base nisso e em um avistamento subsequente, a polícia concluiu que o animal era aparentemente uma leoa.

As pessoas em Kleinmachnow, uma cidade de cerca de 20 mil habitantes na fronteira entre Berlim e o estado vizinho de Brandemburgo, foram aconselhadas a ficar em casa, se possível – e, em qualquer caso, abster-se de caminhadas e corridas na floresta, e levar cachorros no máximo para passeios curtos na coleira. As autoridades locais deixaram as creches abertas, embora tenham sido instruídas a não deixar as crianças saírem, e reduziram o mercado semanal da cidade.

O aviso, então, foi estendido às áreas vizinhas ao sul de Berlim e um comunicado foi enviado em um aplicativo de alerta oficial de que o animal era suspeito de ser uma leoa. Na tarde de quinta-feira, a polícia da capital publicou no Twitter que houve um “possível avistamento” do animal dentro dos limites da cidade

“O objetivo principal, se possível, é capturar o animal, se necessário com um anestésico”, disse o prefeito de Kleinmachnow, Michael Grubert. “Outras medidas só serão tomadas caso a caso pelos policiais no local se suas próprias vidas ou as de outras pessoas estiverem em perigo.”

A polícia disse que procurou informações sobre de onde o animal veio durante a noite, mas nenhum dos zoológicos, abrigos de animais, circos ou outras instalações que eles verificaram estava faltando uma leoa.

Grubert disse que não havia informações sobre um ser de propriedade privada na área e acrescentou que não sabia se possuir um animal desse tipo era permitido. As autoridades consideram improvável que o animal tenha ido muito longe de onde foi avistado pela primeira vez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo