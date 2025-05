Petróleo se beneficia da postura mais rígida dos EUA em relação aos compradores de petróleo iraniano

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (1º), após uma abertura em queda, impulsionados pela perspectiva de um endurecimento das sanções dos Estados Unidos ao petróleo iraniano e aos seus compradores.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho — primeiro dia de uso como contrato de referência — registrou alta de 1,75%, fechando a US$ 62,13.

O equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, subiu 1,77%, alcançando US$ 59,24.

No início da sessão, os operadores demonstraram preocupação com um possível aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), que pode ser decidido já na segunda-feira.

A abertura em alta da bolsa de Nova York inverteu o rumo dos preços. Mas foi sobretudo uma declaração do presidente Donald Trump, no final da sessão, que impulsionou os valores.

Em uma mensagem publicada nesta quinta-feira em sua rede Truth Social, o mandatário dos Estados Unidos afirmou que queria intensificar “imediatamente” a aplicação das sanções direcionadas aos compradores de petróleo iraniano.

A declaração do presidente republicano “obviamente revigora a postura agressiva que os Estados Unidos estão adotando em relação ao Irã e a possibilidade de perda de barris iranianos no mercado”, o que favorece os preços, disse o analista John Kilduff, da Again Capital.

As declarações de Trump ocorreram poucas horas após o anúncio do adiamento da quarta rodada de negociações nucleares entre Teerã e Washington.

