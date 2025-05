Partido Alternativa para a Alemanha é classificado como ‘extremista de direita’ por agência

Uma caixa de correio do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) é fotografada em frente ao prédio da sede do partido em Berlim, em 2 de maio de 2025. O serviço de inteligência interno alemão classificou a AfD como um grupo extremista de direita, concedendo às autoridades maiores poderes para monitorar o partido e alimentando os apelos para sua proibição. A medida ocorreu depois que o partido de extrema direita e anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou em segundo lugar nas eleições nacionais de fevereiro de 2025 e também conquistou uma série de vitórias em eleições locais, especialmente no leste do país, ex-comunista. (Foto de Tobias SCHWARZ / AFP)