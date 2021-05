Participantes da 4ª rodada de conversas por acordo nuclear falam em ‘progressos’

“A Comissão Conjunta retomará seus trabalhos no início da próxima semana. Esperançosamente, a quinta rodada será a final”, escreveu o representante da Rússia nas tratativas

A quarta rodada de conversas, em Viena, na Áustria, sobre possível retomada das negociações pelo acordo nuclear com o Irã terminou nesta quarta-feira, informou o representante da Rússia nas tratativas, Mikhail Ulyanov. Em publicação no Twitter, o diplomata revelou que os participantes do encontro citaram “bons” ou “significativos” progressos e que um entendimento está “ao alcance”.

“A Comissão Conjunta retomará seus trabalhos no início da próxima semana. Esperançosamente, a quinta rodada será a final”, escreveu Ulyanov.

Vice-secretário adjunto da União Europeia, Enrique Mora também demonstrou otimismo em relação ao processo.

Segundo ele, um acordo está “se moldando” e há um entendimento comum sobre o que é necessário para que os EUA retornem ao pacto, retirem sanções relacionadas e para que o Irã volte a cumprir compromissos nucleares.

O tratado nuclear foi firmado em 2015 pelo ex-presidente norte-americano Barack Obama, mas abandonado pelo seu sucessor, Donald Trump.

Desde então, as outras potencias ocidentais signatárias do acordo têm tentado convencer os EUA a voltarem, enquanto o Irã intensifica o enriquecimento de urânio, que pode permitir a criação de uma bomba atômica.

