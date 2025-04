Parentes de desaparecidos em desabamento na República Dominicana esperam por um milagre

Familiares dos desaparecidos no desabamento de uma boate na República Dominicana aguardam nesta quarta-feira (9) notícias dos socorristas e rezam por um milagre, à medida que a esperança de encontrar sobreviventes vai se esvaindo e o número de mortos ultrapassa 120.

O teto da boate Jet Set, em Santo Domingo, desmoronou na terça-feira durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que está entre as vítimas fatais.

Dezenas de familiares se aglomeravam nos arredores da boate, de hospitais e do necrotério, à espera de notícias ou da identificação de seus parentes. Uma lista com nomes das vítimas foi afixada sobre a lona de uma tenda próxima ao local onde os corpos estão sendo levados.

Um filho de Mercedes López está desaparecido.

“Não nos deram nenhuma informação, não o encontramos nas listas nem nos hospitais”, disse ela à AFP ao comparecer à tenda em busca de notícias. “Angústia e muita dor”.

Larissa Minier aguarda notícias do irmão: “Temos esperança de que Deus vai tirá-lo de lá com vida”, disse com ânimo Larissa, que espera descobrir o paradeiro do irmão.

A primeira morte de um estrangeiro foi confirmada: o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou no X sobre a “infeliz morte de pelo menos um cidadão americano”.

“Os Estados Unidos estão prontos para apoiar nossos aliados dominicanos nestes momentos difíceis”, declarou Rubio.

– “Esperança” –

Sem parar, mais de 300 socorristas continuam as buscas entre os escombros de tijolos, chapas de zinco e barras de aço da boate.

Do ar, é possível ver a estrutura com o enorme buraco deixado pelo teto desabado.

O diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, atualizou o número de mortos para 124 nesta quarta-feira e reiterou que nenhum outro sobrevivente foi encontrado desde as 19h00 GMT de terça-feira (16h00 no horário de Brasília).

“Ainda temos de 24 a 36 horas de trabalho restantes”, disse ele aos repórteres. “A esperança é a última coisa que se perde”.

As autoridades ainda não especificaram as nacionalidades das vítimas.

Um guindaste de construção auxiliou na remoção dos blocos e os socorristas usaram martelos hidráulicos.

Brigadistas de Porto Rico e Israel auxiliam nas operações.

As autoridades abriram bancos de sangue para receber doações na terça-feira.

Não há uma contagem oficial sobre o número de participantes do show. A boate tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 em pé.

A Jet Set disse ontem que está cooperando “total e transparentemente” com as autoridades para “esclarecer o que aconteceu”.

– Voz do merengue –

Rubby Pérez foi uma das vozes mais icônicas do merengue, com sucessos como “Volveré”, “Enamorado de Ella” e “Buscando tus besos”.

O diretor do COE afirmou que seu corpo foi recuperado no início da manhã. “Agradecemos sinceramente todo o amor, apoio e solidariedade que recebemos”, disse a equipe de Pérez em um comunicado.

Artistas como Wilfrido Vargas, com quem Rubby Pérez alcançou a fama há mais de quatro décadas, Eddie Herrera, Gilberto Santa Rosa e Olga Tañón prestaram homenagem a ele.

– Luto nacional –

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, também morreu no acidente, e seu funeral começou na manhã desta quarta-feira.

Os ex-jogadores de beisebol das Grandes Ligas, Octavio Dotel e Tony Blanco, também faleceram. A Major League Baseball (MLB) expressou “profunda tristeza” em uma declaração do comissário Rob Manfred.

É uma das maiores tragédias deste país, que recebeu 11 milhões de turistas em 2024. O governo declarou três dias de luto nacional.

Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo. Duas décadas antes desse evento, 136 detentos de uma prisão em Higüey (leste) morreram em um incêndio.

