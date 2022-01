Para Eurasia, América Latina sairá da pandemia com cicatrizes políticas e sociais

A pandemia amplificou problemas anteriores na região, que já sofria com crescimento baixo e insatisfação da população

O diretor da Eurasia, Christopher Garman, disse nesta terça-feira, 18, que a pandemia de covid-19 exacerbou problemas políticos e sociais que já atingiam a América Latina. Garman participou de painel online organizado pela Fitch na manhã desta terça-feira. “Quando olho para quais são as regiões que vão sair da pandemia com as cicatrizes políticas e sociais mais profundas, acho que a América Latina está no topo da lista”, disse Garman.

Para o analista, a pandemia amplificou problemas anteriores na região, que já sofria com crescimento baixo e insatisfação da população com relação a políticos e serviços públicos.

Por isso, Garman vê um “ciclo agudo” de insatisfação na região, que pode se manifestar no ciclo eleitoral. “Vimos vários tipos de políticos anti-establishment surgirem, seja à esquerda, no México, com Manuel López Obrador, ou à direita, com Jair Bolsonaro no Brasil. O que estamos vendo é que a pandemia vai exacerbar esses níveis de frustração de eleitores, porque o governo terá limitações fiscais que ele não pode resolver, a desigualdade de renda tende a crescer”, afirmou.

Segundo Garman, a América Latina está indo em direção à esquerda, puxada não por um fator ideológico, mas por um movimento pró-mudanças.

Do ponto de vista positivo, Garman destaca que os principais países da região aderiram em massa à vacinação e devem ficar bem posicionados em relação às próximas ondas de covid-19.

Estadão conteúdo