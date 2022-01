Laboratórios suspendem testes, priorizam internados e gerenciam estoque

A suspensão se deve ao aumento de casos de síndrome gripal e restrição de insumos no mercado

Joana Cunha

Laboratórios de diagnósticos seguem em situação de alerta para oferecer testes de Covid aos clientes. A DaVita Serviços Médicos enviou mensagem a clientes para avisar que suspendeu temporariamente a realização de exames do tipo RT-PCR, considerado padrão-ouro para detectar a infecção pelo vírus.

Segundo a rede de clínicas, que oferece serviços ambulatoriais e de outras especialidades na região metropolitana e capital de São Paulo, a suspensão se deve ao aumento de casos de síndrome gripal e restrição de insumos no mercado. A empresa diz que deve retomar sua oferta de exames quando for viável.

Nos laboratórios da Dasa, que também foram impactados pelo desabastecimento de insumos para os testes, os exames RT-PCR, antígeno e Influenza têm sido feitos somente com agendamento prévio. A empresa afirma que está priorizando pacientes internados.

Procurado pela reportagem, o Grupo Fleury não detalha como estão seus estoques de testes. Diz que está gerenciando seus insumos e fazendo exames para Covid em clientes com agendamento. “O Grupo Fleury tem realizado adequada gestão e fluxo de suprimentos, o que tem permitido superar esse ambiente de restrição”, diz a empresa.

Alexandre Bitencourt, presidente do Sindilab-DF, que reúne empresas da rede privada de análises clínicas no Distrito Federal, disse que, desde quinta-feira (13), já não era mais possível comprar insumos importados para os testes. Segundo ele, os fornecedores prometeram fazer entrega dos reagentes só no dia 28.