Para diretora do Fed, mesmo com redução, nível de tarifas EUA-China ainda é bastante alto

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Adriana Kugler declarou nesta segunda-feira, 12, que a redução das tarifas entre Estados Unidos e China é, “obviamente, uma melhoria no que diz respeito ao comércio entre os países”. No entanto, a autoridade considera que o nível tarifário “continua bastante alto”.

As declarações foram feitas durante sessão de perguntas e respostas em evento no Banco Central da Irlanda.

“Ainda espero um aumento nos preços e uma desaceleração da economia, embora não no mesmo ritmo de antes”, acrescentou Kugler.

Um dos motivos para isso, segundo ela, é a política comercial do governo federal americano. “Sou uma das pessoas que acredita que pode haver certa permanência nos aumentos dos preços relacionados às tarifas.”

Sobre o mercado de trabalho, a diretora do Fed pontuou que, com o setor “extremamente aquecido após a pandemia”, muitas empresas estão “relutantes” em demitir funcionários.

Ela voltou a destacar, assim como em seu discurso, que o emprego está em um nível “estável” no país.

Estadão Conteúdo