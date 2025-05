Papa Leão XIV herda a conta no X de seus antecessores

Sua eleição pode ter sido anunciada com uma fumaça branca, mas o papa Leão XIV planeja se comunicar com os fiéis católicos através do X e do Instagram, anunciou o Vaticano nesta terça-feira (13).

Robert Prevost era um usuário regular da rede social X antes de se tornar o primeiro papa americano da história na quinta-feira, e comentava livremente sobre questões políticas.

Agora, como sumo pontífice, ele herdou as contas oficiais @Pontifex no X, que foram usadas antes dele por seus antecessores Francisco e Bento XVI.

Publicada em nove idiomas — inglês, espanhol, português, italiano, francês, alemão, polonês, árabe e latim — tem um total de 52 milhões de seguidores, de acordo com o Vaticano.

No Instagram, a conta do novo papa se chama @Pontifex — papa Leão XIV, e “é a única conta oficial do Santo Padre nesta plataforma, em continuidade com a conta do papa Francisco, @Franciscus”, disse a Santa Sé em um comunicado.

Em sua conta do X @drprevost, Robert Prevost criticava a política de imigração do presidente americano, Donald Trump, e de seu vice, JD Vance.

A presença dos papas nas redes sociais começou em 12 de dezembro de 2012, quando Bento XVI lançou a conta @Pontifex no Twitter, que mais tarde foi reativada pelo papa Francisco, eleito em 2013.

Em 19 de março de 2016, Francisco abriu uma conta oficial no Instagram, chamada @Franciscus.

O papa Francisco era muito ativo nas redes sociais, com um total de cerca de 50 mil publicações nas nove contas @Pontifex no X e na @Franciscus, que acompanharam o pontificado do papa argentino quase todos os dias.

Segundo o Vaticano, em 2020, ano marcado pela pandemia da covid-19, suas mensagens foram visualizadas 27 bilhões de vezes.

