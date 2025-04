Papa Francisco no Brasil: uma visita histórica marcada pela juventude, fé e justiça social

Morto nesta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos, o papa Francisco deixa entre seus legados mais marcantes a visita ao Brasil em julho de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro. Foi a primeira viagem internacional de seu pontificado e um marco histórico para a Igreja Católica na América Latina.

Durante uma intensa semana de atividades, o ponto alto foi a missa celebrada na Praia de Copacabana, que reuniu mais de 3,5 milhões de pessoas. Segundo o Ministério do Turismo, foi a maior concentração oficial de visitantes em uma única cidade do país até hoje.

Antes de chegar ao Rio, Francisco fez uma breve visita à Basílica de Aparecida, em São Paulo, onde orou pela juventude. Sua passagem pelo Brasil ficou marcada por mensagens contundentes de transformação social e engajamento dos jovens. “A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam”, disse ele diante da multidão na orla carioca.

Em pleno coração da Favela da Varginha, na zona norte do Rio, Francisco fez um de seus discursos sociais mais fortes, ao criticar a desigualdade e os limites da política de “pacificação” nas comunidades. “Enquanto a desigualdade social não for resolvida, não há paz duradoura”, declarou. Foi um chamado claro para que os jovens continuassem pressionando por justiça social e reformas estruturais.

Naquele julho de 2013, em meio aos protestos populares que tomaram as ruas do Brasil, Francisco manifestou apoio a todos que lutavam por mudanças. Reforçou também a importância da família, da fé e do compromisso com o próximo como pilares de uma sociedade mais justa e humana.

A visita ao Brasil consolidou a imagem de um papa próximo, sensível às questões do povo e firme em sua missão pastoral. Uma passagem inesquecível que agora retorna à memória dos brasileiros com sua despedida.