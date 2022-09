Países europeus afirmam ‘duvidar’ de compromisso do Irã por acordo nuclear

A volta do pacto suspenderia sanções contra Teerã e liberaria a oferta de petróleo do país ao mercado global

Os governos de Alemanha, Reino Unido e França divulgaram há pouco um comunicado conjunto em que dizem ter “sérias dúvidas” sobre as intenções e compromisso do Irã por uma resolução bem sucedida para as negociações pela retomada do acordo nuclear de 2015, que tem sido negociada desde abril de 2021. O alerta das potências europeias ocorre após o governo iraniano relatar problemas com suas obrigações junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em momento que as nações estavam perto de um acordo.

O coordenador iraniano das negociações fez alterações no texto final que levaram os países europeus ao “limite da flexibilidade”, diz o comunicado. “Infelizmente, o Irã optou por não aproveitar esta oportunidade diplomática crítica. Em vez disso, o Irã continua a escalar seu programa nuclear muito além de qualquer justificativa civil plausível”, reclamam os governos

O Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) foi suspenso em 2018 por conta da saída dos EUA, à época governado por Donald Trump. Desde então, os americanos negociam sua retomada junto de países da União Europeia (UE), Reino Unido e o Irã. Dentre outras coisas, a volta do pacto suspenderia sanções contra Teerã e liberaria a oferta de petróleo do país ao mercado global.

“Dado o fracasso do Irã em concluir o acordo sobre a mesa, consultaremos, juntamente com parceiros internacionais, a melhor forma de abordar a escalada nuclear contínua do Irã e a falta de cooperação com a AIEA”, completa o comunicado das nações europeias.

Estadão Conteúdo