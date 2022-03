Casos de covid-19 caíram 26% nas Américas na semana passada, diz Opas

Ela afirmou que o sistema de saúde do país está sob forte pressão e demonstrou preocupação com a crise de refugiados na Europa

Os casos de covid-19 caíram 26% nas Américas na semana passada, com 1,1 milhão de novas infecções notificadas, informou nesta quarta-feira, 9, a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, em coletiva à imprensa. As mortes na região também tiveram baixa, de quase 19%, com 18 mil óbitos registrados no período.

Na semana em que marca dois anos de pandemia, Etienne destaca que a região das Américas foi “desproporcionalmente” impactada pela crise.

“Com mais de 2,6 milhões de vidas perdidas, notificamos mais mortes por covid-19 do que qualquer outra região do mundo. Quase metade de todas as mortes globais ocorreram nas Américas, embora nossa região abrigue menos de 13% das pessoas de todo o mundo”, disse a diretora.

Foram mais de 148 milhões de infecções registradas entre os países americanos.

Em discurso inicial, Carissa Etienne frisou ainda que esta “é uma tragédia de enormes proporções e seus efeitos serão sentidos nos próximos anos”.

Ucrânia

Em relação à Ucrânia, que além da pandemia, lida ainda com a guerra, a diretora afirmou que a Opas está em contato com seus parceiros da Organização Mundial da Saúde.

Ela afirmou que o sistema de saúde do país está sob forte pressão e demonstrou preocupação com a crise de refugiados na Europa.

Estadão Contéudo