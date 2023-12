ONU nomeia holandesa próxima a palestinos para coordenar ajuda a Gaza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A ONU designou nesta terça-feira (26) a holandesa Sigrid Kaag, 62, como coordenadora da ajuda humanitária enviada para Gaza.

Até aqui, Kaag era ministra das Finanças e vice-premiê da Holanda. Ela anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira que renunciou ao cargo. De qualquer modo, já o deixaria em breve, uma vez que é membro do governo cessante do premiê Mark Rutte, que renunciou em julho.

A diplomata, que também já chefiou a chancelaria, já havia dito que não competiria nas eleições realizadas recentemente (e que alçaram a ultradireita ao poder). Ela é líder do partido liberal de esquerda D66 e disse que se afastaria pelas ameaças de morte que ela e sua família têm recebido.

Kaag tem longo histórico de atuação no Oriente Médio e é casada com Anis al-Qaq, um dentista palestino que trabalhou no Ministério do Planeamento e Cooperação Internacional da Autoridade Nacional Palestina.

Entre outras coisas, ela atuou na UNRWA, a agência da ONU para refugiados palestinos, baseada em Jerusalém; no Unicef, o fundo da organização para a infância, baseada na Jordânia; e na OIM, o braço da ONU para migração, direto de Genebra

O novo posto foi previsto na resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da organização na última sexta (22) para ampliar a ajuda humanitária ao território palestino em guerra.

Segundo comunicado da ONU, Kaag será responsável por coordenar e monitorar os carregamentos de ajuda humanitária, além de criar um projeto para aumentar o envio de suprimentos, em especial de países ainda pouco envolvidos. Ela assumirá o cargo no próximo dia 8 de janeiro.