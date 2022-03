OMS alerta que ainda há alta transmissão da Ômicron no mundo

Jarno Habicht afirmou que está preocupado com os baixos níveis de vacinação contra a covid-19 na no país

A líder técnica da resposta à pandemia de covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, afirmou nesta quarta-feira, 2, que ainda é possível observar uma alta transmissão da variante Ômicron no mundo. Além disso, segundo ela, não foi possível chegar ao patamar de vacinação contra a covid-19 “que gostaríamos” – que é de 70% da população mundial.

Ucrânia

Jarno Habicht, representante da OMS na Ucrânia, que também participou da coletiva de imprensa do órgão, afirmou que está preocupado com os baixos níveis de vacinação contra a covid-19 na no país. Além disso, de acordo com ele, está faltando oxigênio na Ucrânia, pois o transporte está sendo prejudicado pela guerra. “Precisamos garantir que o oxigênio chegue”, afirmou.

Leia também OMS relata ataques a hospitais da Ucrânia e anuncia envio de suprimentos médicos

Estadõa Conteúdo