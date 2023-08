OMC decide que China violou normas comerciais ao retaliar EUA com tarifas em 2018

Segundo a Xinhua, a China protestou contra o julgamento da OMC e pediu que os EUA “cancelem imediatamente” as tarifas impostas em 2008

Um painel de resolução de disputas da Organização Mundial do Comércio (OMC) considerou que a China violou normas comerciais ao aplicar taxas contra os Estados Unidos em 2018. Na época, a medida chinesa foi um resposta a tarifas impostas pelos americanos às importações de aço e alumínio.

O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) celebrou o veredicto. “A decisão da China de prosseguir com essa disputa destaca sua hipocrisia ao processar os Estados Unidos na OMC e, ao mesmo tempo, retaliar unilateralmente com tarifas”, disse o porta-voz do USTR, Sam Michel.

Estadão Conteúdo