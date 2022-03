Odessa, pérola do Mar Negro e pulmão econômico da Ucrânia

Um dos principais pontos de trânsito para a exportação de grãos. Suas indústrias petrolíferas e químicas estão ligadas por oleodutos estratégicos à Rússia e à União Europeia

A cidade ucraniana de língua russa Odessa (sudoeste), a qual as tropas russas se preparam para bombardear segundo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, é o principal porto e vital para sua economia.

Localizada à beira do Mar Negro, Odessa tem uma população cosmopolita de um milhão de pessoas.

Cosmopolita e símbolo para Rússia

Fundada em 1794 pela imperatriz Catarina II, Odessa, localizada 500 km ao sul da capital ucraniana Kiev, é uma cidade muito simbólica para a Rússia. Foi a terceira cidade do império russo e seu segundo porto.

Em abril de 2014, o presidente russo Vladimir Putin disse que historicamente a cidade não fazia parte da Ucrânia, mas parte da Novorossia (a Nova Rússia) que ele gostaria de reconstruir.

Próspera, a cidade é cosmopolita, e foi povoada sucessivamente por imigrantes de todas as origens – gregos, turcos, búlgaros, moldavos – após a abertura do Canal do Suez (1869) e o desenvolvimento da ferrovia.

De 100.000 habitantes em 1870, sua população passou de 400.000 em 1900 para 600.000 em 1913. Hoje, segundo a ONU, tem 993.800 pessoas (em 2018, o último número disponível).

Até a década de 1940, Odessa abrigou uma comunidade judaica muito grande, dizimada por massacres e deportações.

Impulsos separatistas

Perto da Transnístria, região separatista pró-Rússia da Moldávia, Odessa conseguiu – apesar das divisões entre partidários de Kiev e Moscou – resistir aos impulsos separatistas que geraram um conflito armado (mais de 14.000 mortos desde 2014) nas regiões ucranianas rebeldes do Leste.

No entanto, passou por períodos muito tensos nos últimos anos.

Em 2 de maio de 2014, foi palco de uma tragédia que custou a vida de 48 pessoas, principalmente pró-russos, que morreram em um incêndio após atacar e matar partidários de Kiev. O drama, lembrado todos os anos por ambos os lados, deixou vestígios vívidos.

Principal porto e balneário

A cidade abriga o porto principal (especializado em petróleo e metais ferrosos). Dois outros portos importantes – Yujni (químicos) e Illychyivsk (metais e tráfego de contêineres) – estão localizados na região.

É um dos principais pontos de trânsito para a exportação de grãos. Suas indústrias petrolíferas e químicas estão ligadas por oleodutos estratégicos à Rússia e à União Europeia.

Seu clima ensolarado e suas praias a tornaram um popular balneário para turistas, especialmente depois que a Rússia anexou a Crimeia em 2014.

O “O Encouraçado Potemkin” e o crime

Foi em Odessa que a obra-prima do cinema mudo de Sergei Eisenstein “O Encouraçado Potemkin” foi feita em 1925, inspirada em um dos episódios mais conhecidos da Revolução Russa de 1905.

Mas, ao mesmo tempo, a cidade tem uma reputação tenaz de “capital do crime”, que oscila entre a realidade e a lenda.

Sua reputação foi exportada para os Estados Unidos, onde um bairro de Nova York, refúgio de imigrantes da ex-URSS e considerado o reduto da máfia russa, foi batizado de “Pequena Odessa”.

(Fontes: ONU, Enciclopédia Universalis, Enciclopédia Britannica)

