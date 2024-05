OCDE eleva previsão de alta do PIB global em 2024, de 2,9% a 3,1%

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) elevou sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2024, de 2,9% a 3,1%, segundo relatório de perspectiva econômica trimestral, divulgado nesta quinta-feira, 2. Para 2025, a OCDE também ajustou para cima sua expectativa para a expansão da economia mundial, de 3% para 3,2%.

No documento, a OCDE avalia que há alguns sinais de que as perspectivas globais começaram a melhorar, embora o ritmo de crescimento siga modesto. “O impacto do aperto monetário continua, principalmente nos mercados imobiliário e de crédito, mas a atividade econômica está mostrando relativa resiliência, a inflação está caindo de forma mais rápida do que inicialmente projetado e a confiança do setor privado está melhorando”, afirma a entidade, que tem sede em Paris.

No caso dos EUA, a OCDE prevê que a maior economia do mundo crescerá 2,6% este ano e 1,8% no próximo. No relatório anterior, publicado no início de fevereiro, as projeções eram mais modestas, de 2,1% e 1,7%, respectivamente.

A OCDE também está mais otimista em relação à zona do euro, que deverá crescer 0,7% em 2024 e 1,5% em 2025, de acordo com as novas projeções. Antes, as estimativas eram de acréscimos de 0,6% este ano e de 1,3% no próximo. Apenas na Alemanha, a maior economia do bloco, a expectativa é de avanço de 0,2% do PIB em 2024, um pouco menor que a projeção anterior de 0,3%. Para 2025, a entidade continua prevendo que o PIB alemão terá aumento de 1,1%.

Quanto à China, segunda maior economia do mundo, a projeção de crescimento da OCDE para este ano foi elevada de 4,7% a 4,9% e para 2025, de 4,2% a 4,5%.

Estadão Conteúdo