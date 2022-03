Obama testa positivo para a covid-19 e diz sentir-se ‘bem’

“Acabo de testar positivo para a covid”, tuitou o ex-presidente. “Senti a garganta áspera durante alguns dias, mas no mais me sinto bem”

O ex-presidente americano Barack Obama anunciou neste domingo (13) que testou positivo para a covid-19 após ter apresentado sintomas leves, mas disse que se sente “bem”.

“Acabo de testar positivo para a covid”, tuitou o ex-presidente. “Senti a garganta áspera durante alguns dias, mas no mais me sinto bem”.

Sua esposa, Michelle Obama, testou negativo, acrescentou. “Michelle e eu estamos agradecidos por estarmos vacinados e por termos recebido uma dose de reforço”, acrescentou o ex-presidente democrata, que pediu para a população americana se vacinar “embora os casos estejam caindo” no país.

O número de contágios detectados por covid-19 caiu drasticamente nos Estados Unidos nas últimas semanas, com cerca de 40.000 casos diários nos últimos dias contra 700.000 no pico da onda ômicron, em meados de janeiro.

O número de óbitos também está caindo, o que levou as autoridades sanitárias americanas a relaxarem as recomendações sobre o uso de máscaras no fim de fevereiro.

© Agence France-Presse