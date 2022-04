Obama se encontra com Biden na primeira visita à Casa Branca desde 2017

Foi a primeira vez que Obama foi à sede do Executivo americano desde que deixou a Presidência do país

Joe Biden e Barack Obama voltaram a se encontrar nesta terça-feira (5) durante visita do ex-presidente dos Estados Unidos à Casa Branca. Antes de assumir o governo do país, Biden foi vice de Obama entre 2009 e 2017. Foi a primeira vez que Obama foi à sede do Executivo americano desde que deixou a Presidência do país.

O objetivo oficial do encontro foi comemorar os 12 anos da Lei de Assistência Acessível, mais conhecida como Obamacare, tida como um trunfo do governo Obama ao subsidiar o acesso a serviços médicos no país.

Na prática, porém, o encontro serviu para reforçar a imagem do Partido Democrata antes das eleições de meio de mandato, que acontecerão em novembro e que podem mudar a correlação de forças no Legislativo e dificultar a vida do atual presidente.

Ainda bastante popular nos EUA, Obama foi ovacionado ao chegar à Casa Branca e fez piada com a chegada do gato do presidente. “Bo e Sunny ficariam muito infelizes”, brincou, referindo-se a seus animais de estimação.