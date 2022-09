Número de mortos por ebola sobe para 4 em Uganda

A doença do vírus ebola geralmente é fatal, mas agora existem vacinas e tratamentos para essa febre hemorrágica

Três outras pessoas morreram de ebola em Uganda, elevando o número de vítimas para quatro desde três dias atrás, quando as autoridades anunciaram uma “epidemia” no centro do país, informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (23).

“Nas últimas 24 horas… três novas mortes foram registradas”, disse o ministério em comunicado. Todos os mortos foram registados no distrito de Mubende, cerca de 150 quilômetros a oeste da capital, Kampala.

As autoridades de saúde deste país africano da região dos Grandes Lagos anunciaram na terça-feira a morte de um homem de 24 anos por ebola, a primeira desde 2019.

Uganda já viu surtos de ebola, uma doença que já matou milhares de pessoas na África desde sua descoberta em 1976 na vizinha República Democrática do Congo.

A doença do vírus ebola geralmente é fatal, mas agora existem vacinas e tratamentos para essa febre hemorrágica, que é transmitida aos humanos por meio de animais infectados.

