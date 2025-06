Novo vídeo mostra único sobrevivente caminhando após queda de avião na Índia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um novo vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (16) mostra o único sobrevivente do voo da Air India, que caiu em Ahmedabad na última quinta (12) e matou ao menos 265 pessoas, saindo de perto do local da explosão pouco depois da queda do avião.

Vishwash Kumar Ramesh, 40, afirmou, depois de internado, que não consegue explicar como escapou com vida. “Tudo aconteceu na minha frente, e nem eu conseguia acreditar como consegui sair vivo de lá”, declarou. Seu irmão também estava no mesmo voo, informou sua família à imprensa no Reino Unido.

O vídeo, que mostra a nuvem de fumaça formada pela explosão decorrente da queda da aeronave, registra Ramesh, de camiseta branca, vindo de um local próximo ao fogo.

O Boeing 787-8 Dreamliner da companhia aérea indiana, que estava carregado com combustível ao decolar para Londres, explodiu como uma bola de fogo na tarde de quinta, ao perder altitude nos primeiros metros após a decolagem e cair em área residencial.

Ramesh, que supostamente estava no assento 11A, foi o único ocupante do avião que sobreviveu. Investigadores encontraram na última sexta (13) uma caixa-preta no local onde a aeronave caiu.

“Um minuto após a decolagem senti como se algo tivesse travado. Percebi que algo tinha acontecido e, de repente, as luzes verde e branca do avião se acenderam”, contou Ramesh. “Depois disso, o avião pareceu acelerar, indo direto para o que acabou sendo uma residência. Vi tudo com meus próprios olhos”.

“No início, eu também pensei que estava prestes a morrer, mas depois abri os olhos e percebi que ainda estava vivo”, disse. “Vi os comissários de bordo, homens e mulheres à minha frente”, afirmou, com a voz embargada pela emoção. “Desapertei o cinto de segurança e tentei me salvar, e consegui”.