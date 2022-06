Nos EUA, Bolsonaro fala em ‘buscas incansáveis’ para encontrar Dom Phillips e Bruno Pereira na Amazônia

Em seguida, o líder brasileiro tem encontros marcados com os presidentes Iván Duque, da Colômbia, e Guillermo Lasso, do Equador

Rafael Balago

Los Angeles, EUA

Em discurso na Cúpula das Américas, nesta sexta (10), o presidente Jair Bolsonaro defendeu os esforços feitos para encontrar o jornalista Dom Philips e o indigenista Bruno Pereira, desaparecidos na Amazônia.

“Desde o último domingo, quando tivemos a informação que dois cidadãos, um britânico, Tom Phillips, e o brasileiro Bruno Araújo, desapareceram na região do Vale do Javari. Desde o primeiro momento, naquele mesmo domingo, as nossas Forças Armadas e a Polícia Federal têm se destacado na busca incansável para alcançar uma dessas pessoas. Pedimos a Deus que sejam encontrados com vida”, afirmou, durante discurso em plenária da Cúpula das Américas, em Los Angeles, nesta sexta (10).

O presidente falou durante a segunda plenária dos chefes de Estado da cúpula, onde há espaço para que cada um deles aborde livremente sobre os temas que queiram destacar. O evento reúne mais de 30 delegações representando os países do continente.

Em seguida, o líder brasileiro tem encontros marcados com os presidentes Iván Duque, da Colômbia, e Guillermo Lasso, do Equador. No começo da tarde, será tirada uma foto com todos os chefes de Estado do encontro. Ainda nesta sexta, ele embarca para Orlando, onde inaugurará um vice-consulado e encontrará apoiadores no sábado.