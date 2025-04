‘Nós apenas começamos’, diz Trump ao festejar 100 dias de mandato

O presidente dos EUA, Donald Trump, chega para fazer um discurso marcando seu 100º dia no cargo no Macomb County Community College Sports Expo Center, em Warren, Michigan, em 29 de abril de 2025. Trump comemorou os primeiros 100 dias do que já é uma das presidências mais radicais e de longo alcance da história dos EUA, mas pesquisas mostram que os americanos estão ficando desencantados com a turbulência econômica e política. (Foto de Jim WATSON / AFP)