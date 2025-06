Netanyahu diz que Israel está “bem coordenado” com EUA em campanha contra Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta segunda-feira (16) que os líderes israelenses estão “bem coordenados com os Estados Unidos” em relação aos objetivos israelenses contra o Irã, no quarto dia do ataque sem precedentes lançado contra a República Islâmica.

“Temos três objetivos principais: a eliminação do programa nuclear, a eliminação da capacidade de produção de mísseis balísticos e a eliminação do eixo do terrorismo. E, é claro, faremos o que for necessário para alcançar esses objetivos, e estamos bem coordenados com os Estados Unidos.”

© Agence France-Presse