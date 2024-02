Navio da Marinha dos Estados Unidos derruba míssil reivindicado pelos houthis no Mar Vermelho

Desde novembro passado, os rebeldes têm atacado repetidamente navios no Mar Vermelho em resposta à ofensiva de Israel contra o grupo terrorista Hamas em Gaza

Um destróier da Marinha dos Estados Unidos no Mar Vermelho derrubou um míssil antinavio lançado pelos rebeldes houthis do Iêmen, no mais recente ataque direcionado às forças americanas que patrulham a rota marítima crucial, disseram autoridades nesta quarta-feira, 31.

O ataque foi realizado na noite de terça-feira, 30, teve como alvo o USS Gravely, um destróier guiado da classe Arleigh Burke, disse o Comando Central Militar dos EUA em um comunicado. “Não foram relatados ferimentos ou danos”, dizia o relatório.

Um porta-voz militar houthi, o General Yahya Saree, reivindicou o ataque em um comunicado na manhã de quarta-feira, chamando-o de “uma vitória pela opressão do povo palestino e uma resposta à agressão americano-britânica contra nosso país”. Saree afirmou que os houthis dispararam “vários” mísseis, algo não reconhecido pela Marinha dos EUA.

As reivindicações dos houthis foram exageradas no passado, e seus mísseis às vezes caem em terra e não atingem seus alvos. Os houthis afirmaram, sem evidências, na segunda-feira, 29, terem atacado o USS Lewis B. Puller, uma base de pouso flutuante. Os EUA afirmaram que não houve ataque.

Desde novembro passado, os rebeldes têm atacado repetidamente navios no Mar Vermelho em resposta à ofensiva de Israel contra o grupo terrorista Hamas em Gaza. No entanto, frequentemente atacam embarcações com vínculos tênues ou inexistentes com Israel, colocando em perigo o transporte em uma rota chave para o comércio global entre Ásia, Oriente Médio e Europa.

Estadão Conteúdo