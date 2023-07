Musk anuncia que Twitter se tornará X, plataforma com áudios, vídeos, mensagens e pagamentos

Twitter, fundado em 2006, tem usado o logo do pássaro desde o início, quando a empresa comprou o design de um pássaro azul claro

Elon Musk e a nova diretora executiva, Linda Yaccarino, anunciaram nesta segunda-feira, 24, uma transformação importante do Twitter, que mudará seu nome para “X” e se orientará em direção ao comércio, serviços bancários e pagamentos online.

“Potencializada com IA (inteligência artificial), a X nos conectará de maneiras que mal começamos a imaginar”, disse Linda Yaccarino no Twitter, um dia após Musk anunciar as mudanças no logotipo.

“Em breve nos despediremos da marca Twitter e, aos poucos, dos pássaros”, expressou o magnata no final de semana, indicando o fim da imagem relacionada com a palavra “tweet”, em referência ao canto dos pássaros. “Como isso, mas X”, apontou Musk sobre uma imagem do tradicional pássaro em um fundo preto e branco.

Yaccarino, executiva de vendas de publicidade da NBCUniversal, que Musk contratou no mês passado para se tornar CEO do Twitter, afirmou que a rede social está prestes a expandir sua abrangência. “A X é o futuro do envolvimento ilimitado, centrado em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/bancos – criando uma plataforma global de comércio para ideias, bens, serviços e oportunidades”, tuitou a executiva. “Não há absolutamente nenhum limite para esta transformação”, explicou Yaccarino.

Desde que o bilionário comprou o aplicativo em outubro por US$ 44 bilhões, os negócios de publicidade entraram em colapso parcialmente, quando anunciantes rejeitaram demissões em massa que prejudicaram a moderação de conteúdos e o estilo de gestão de Musk.

Em resposta, o magnata introduziu serviços de pagamento na plataforma para obter novas receitas.

Twitter, fundado em 2006, tem usado o logo do pássaro desde o início, quando a empresa comprou o design de um pássaro azul claro por 15 dólares, de acordo com o site de design Creative Bloq.

O fundador da Tesla, de 52 anos, disse anteriormente que sua aquisição do controle do Twitter no ano passado foi “um acelerador para criar a X, a aplicação de tudo”, uma referência à empresa X.com que fundou em 1999, uma versão posterior desta se tornou o PayPal.

Essa aplicação ainda poderia funcionar como uma plataforma social e também incluir mensagens e pagamentos móveis. Musk já fez com que a empresa-mãe do Twitter seja chamada de X Corporation.

“Se um logo X suficientemente bom for publicado esta noite, o colocaremos online em todo o mundo amanhã”, afirmou no domingo. Musk fez outros comentários relacionados à X, como que o novo logo deveria ser “obviamente, estilo Art Deco” e que, sob a nova identidade do site, uma publicação seria chamada de “uma X”.

Estima-se que o Twitter tenha cerca de 200 milhões de usuários ativos diários, mas tem enfrentado repetidas falhas técnicas. Desde que Musk adquiriu a rede social, muitos usuários e anunciantes responderam negativamente aos novos custos de serviços que eram gratuitos, bem como ao retorno de contas de direita que haviam sido vetadas.

No início do mês, Musk disse que a plataforma perdeu quase metade de suas receitas de publicidade desde outubro.

A Meta, empresa-mãe do Facebook, lançou no início do mês sua própria plataforma baseada em texto para rivalizar com o Twitter, chamada Threads, que tem até 150 milhões de usuários, segundo algumas estimativas.

No entanto, o tempo que os usuários gastam neste novo aplicativo diminuiu ao longo das semanas, de acordo com dados da empresa analista Sensor Tower.

