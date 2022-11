Mundo atinge marca de oito bilhões de habitantes

O mundo atingiu nesta terça-feira (15) a marca de oito bilhões de habitantes, segundo o site de estatística Worldometer

O mundo atingiu nesta terça-feira (15) a marca de oito bilhões de habitantes, segundo o site de estatística Worldometer.

O número foi alcançado pouco mais de onze anos após o planeta chegar aos sete bilhões de habitantes, marca atingida em 31 de outubro de 2011, segundo a Organização das Nações Unidas.

Também segundo o Worldometer, mais de 116,7 milhões de pessoas nasceram do dia 1º de janeiro de 2022 até hoje.

Em alusão ao recorde, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, publicou um artigo de opinião sobre o número alcançado.

Ele atribuiu a marca aos avanços científicos e à melhoria na alimentação, saúde pública e saneamento da população. Ele ressaltou, porém, os riscos da desigualdade e apontou que o planeta tem “um número recorde de pessoas à procura de oportunidades”.

PAÍSES COM MAIS HABITANTES

Segundo dados do Departamento do Censo dos Estados Unidos, atualizado em julho de 2022, a China é o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes. Ele é seguido pela Índia, com 1,3 bilhão.

Juntos, os dois países asiáticos têm mais de 25% da população mundial. O Brasil, com 217 milhões de habitantes, fica no sétimo lugar da lista, sendo o país mais populoso da América Latina.