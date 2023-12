MP da Guatemala considera ‘nulas’ eleições presidenciais e legislativas

Durante uma coletiva de imprensa, a promotora Leonor Morales afirmou que houve anomalias na redação das atas finais de encerramento do escrutínio e que, portanto, “são nulas”

O Ministério Público da Guatemala assegurou, nesta sexta-feira (8), que suas investigações determinaram que as eleições nas quais foi eleito Bernardo Arévalo, contra quem o MP realiza uma ofensiva judicial, são “nulas” devido a supostas irregulares administrativas no primeiro turno.

Durante uma coletiva de imprensa, a promotora Leonor Morales afirmou que houve anomalias na redação das atas finais de encerramento do escrutínio e que, portanto, “são nulas de pleno direito para as eleições de presidente, vice-presidente, deputados, corporações e deputados do Parlacen (Parlamento Centro-americano)”.

