Morre a rainha Elizabeth II

Quem assume a coroa é o Charles, príncipe de Gales, filho mais velho da rainha. O segundo na linha de sucessão é o príncipe William

Morreu, nesta quinta-feira (8), a rainha Elizabeth II, aos 96 anos, monarca britânica mais velha de todos os tempos e que ficou 70 anos no poder. Mais cedo, ela havia sido colocada sob supervisão médica, e membros da família foram chamados para encontrá-la na Escócia.

Segundo a nota do Palácio de Buckingham, que informou a morte da rainha, a monarca faleceu tranquilamente.

A rainha estava sofrendo desde o final de 2021 com problemas de mobilidade, e por isso, vinha usando uma bengala. Desde outubro do ano passado, também diminuiu sua presença em eventos oficiais, e chegou a passar uma noite no hospital – a primeira internação desde 2013. No início deste ano, a monarca testou positivo para a covid-19, mas se recuperou.

Na última terça-feira (6), a rainha nomeou Liz Truss como primeira-ministra britânica, encontro que aconteceu no Castelo de Balmoral, a residência de verão da rainha na Escócia, que fica quase 800 km ao norte de Londres. Normalmente, esse tipo de cerimônia acontece no Palácio de Buckingham.

Foto: AFP

Elizabeth II tinha uma reunião virtual marcada com ministros na última quarta-feira (7), mas foi aconselhada por médicos a cancelar.

Seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe Charles, e seu neto, o príncipe William, viajaram até o castelo para encontrá-la após o alerta médico, assim como outros membros da família, como Harry e a mulher, Meghan, que residem nos Estados Unidos, mas estavam visitando o Reino Unido.

Trajetória

Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres, em 21 de abril de 1926. Ela era filha de Albert Frederick Arthur George, o duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Ela era apenas a terceira na linha de sucessão, atrás de seu tio e seu pai.

Em 1936, com a morte de seu avô, seu tio Edward VIII assumiu o trono, mas abdicou do poder antes de completar um ano, para casar-se com uma norte-americana. Foi então que seu pai, Rei George VI, assumiu o trono.

Com apenas 10 anos, em 1936, Elizabeth se tornava a primeira na linha sucessória do trono. A princesa se casou com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca, em 1947, com quem teve quatro filhos. A partir de 1951, já com 25 anos, começou a representar o paiem diversos compromissos oficiais enquanto ele estava doente.

Em 1952, com a morte do pai, tornou-se a Rainha Elizabeth II, monarca mais longeva da história do Reino Unido.

Rainha Elizabeth II em sua juventude