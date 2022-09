Príncipe Harry e Meghan vão ver a rainha, que está em observação médica

Os médicos da monarca de 96 anos anunciaram hoje que voltaram a ficar preocupados com seu estado de saúde

O príncipe Harry e Meghan Markle estão a caminho da Escócia para visitar a rainha Elizabeth 2ª, que está em observação médica no Castelo de Balmoral. Eles já estavam no Reino Unido, segundo o The Guardian, para compromissos pessoais.

A informação foi divulgada por um representante do casal à emissora britânica ITV News. Os filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, já estão no castelo com ela.

O príncipe William também já chegou ao local. Kate Middleton ficará no Castelo de Windsor com os filhos George, Charlotte e Louis, que hoje terão seu primeiro dia de aula numa nova escola.

“Na sequência de uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. A Rainha permanece confortável e em Balmoral”, disse um porta-voz do palácio de Buckingham.