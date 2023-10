Moradores acharam tiroteio nos EUA era trote de Hallowen, diz prefeito

Um homem armado atirou contra o público em um clube de boliche, matando ao menos 16 e ferindo cerca de 80 pessoas na noite de quarta-feira (25), em Lewiston

Jason Levesque, prefeito de Auburm, cidade vizinha de Lewiston, disse nesta quinta-feira (26) que as testemunhas acreditaram que o tiroteio no distrito de Maine, nos Estados Unidos, era uma pegadinha de Halloween, no início.

Um homem armado atirou contra o público em um clube de boliche, matando ao menos 16 e ferindo cerca de 80 pessoas na noite de quarta-feira (25), em Lewiston.

Após o ocorrido, Levesque foi entrevistado na manhã desta quinta pela NBC.

“Eles pensaram que era algum tipo de pegadinha de Halloween ou algo assim”, contou após ser perguntado sobre o que havia ouvido dos moradores. Levesque ainda acrescentou que há muitos relatos das testemunhas de Auburn sobre o ocorrido. “Cena de caos massivo, é bastante surreal, dramático e traumático.”

O prefeito afirmou que as forças policiais estão reforçadas na região e as aulas das escolas também foram suspensas. “Esteja em alerta e denuncie qualquer situação incomum”, pediu. Ele disse também que estão trabalhando para encontrar o autor do ato e fazer a justiça rapidamente. “Vamos continuar forte e cercar nossos amigos e familiares nesse momento de luto.”