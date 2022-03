Moody’s revisa projeção de crescimento de países do G20 em 2022, de 4,3% a 3,6%

No caso da inflação, a Moody’s acredita que nos EUA ela deve chegar ao fim deste ano em 4,2 e em todo o ano de 2023, registrar alta de 2,7%

A Moody’s informa que revisou para baixo suas projeções de crescimento para os países do G20, revendo para cima a expectativa para a inflação. Em relatório, a agência diz que a recuperação global recebeu um choque, mas continua a ocorrer. A maior revisão foi feita para a economia da Rússia, diante da guerra do país na Ucrânia e das sanções decorrentes, quadro que afeta também a zona do euro.

Para todo o G20, a expectativa foi revista de um crescimento de 4,3% em 2022 para um avanço de 3,6%. Em 2023, a agência espera avanço de 3,0% (corte de 0,2% ante a projeção anterior).

No caso da Rússia, a projeção de avanço de 2,0% no Produto Interno Bruto (PIB) deu lugar a uma expectativa de contração de 7,0%. Em 2023, ela calcula recuo de 3,0% no PIB russo (de avanço de 1,5% ante apontado).

Os EUA, por sua vez, devem crescer 3,7% em 2022 (de 4,0% anteriormente previsto) e 2,5% em 2023 (de 2,7%).

Já na zona do euro, a expectativa de crescimento de 4,4% neste ano foi revista para avanço de 2,8% e, segundo a Moody’s, ela deve registrar alta de 2,2% no PIB em 2023 (de 2,6% anteriormente).

No caso da inflação, a Moody’s acredita que nos EUA ela deve chegar ao fim deste ano em 4,2 e em todo o ano de 2023, registrar alta de 2,7%.

Estadão Conteúdo