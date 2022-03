Moldova pede para entrar na União Europeia

A Moldova, pequena ex-república soviética entre a Ucrânia e a Romênia, fez a inscrição formal para entrar na União Europeia (UE) nesta quinta (3).

O país tem problemas semelhantes ao do vizinho em guerra, com um território, a Transdnístria, dominado desde o fim da União Soviética por população étnica russa. A diferença é que lá já há tropas russas, a exemplo do que acontece na Geórgia.

O país, inclusive, também oficializou sua candidatura para entrar na UE nesta quinta. “A Geórgia é um Estado europeu e continua dando uma contribuição valiosa para sua proteção e para seu desenvolvimento”, afirmou o primeiro-ministro, Irakli Garibashvili.