Ministros de Rússia e EUA conversam por telefone sobre a Ucrânia, diz Moscou

Os ministros da Defesa da Rússia e dos Estados Unidos, Andrei Belousov e Lloyd Austin, respectivamente, conversaram por telefone nesta terça-feira (25) sobre a situação na Ucrânia, anunciou o ministério russo.

Belousov “citou o risco de uma nova escalada na situação devido às armas americanas fornecidas às Forças Armadas ucranianas”, indicou o ministério russo, acrescentando que o telefonema foi uma iniciativa de Washington.

O Pentágono também informou sobre a conversa, a primeira entre as duas autoridades desde a nomeação de Belousov, no mês passado.

Austin “ressaltou a importância de manter as linhas de comunicação no contexto da guerra”, informou o porta-voz do secretário de Defesa, Pat Ryder.

A Rússia considera que Washington se tornou parte do conflito na Ucrânia ao autorizar Kiev a usar mísseis americanos de longo alcance contra províncias russas e a Crimeia.

