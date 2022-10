Ministros da Defesa de Rússia e EUA discutem sobre Ucrânia

Austin pediu ao ministro russo que mantenha abertos os “canais de comunicação” sobre a guerra na Ucrânia, disse um porta-voz

O ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, conversou por telefone com seu homólogo americano, Lloyd Austin – informou o ministério em Moscou, nesta sexta-feira (21), em uma discussão pouco comum entre as duas potências desde o início do conflito na Ucrânia.

“Foram discutidas questões de segurança internacional foram discutidas, incluindo a situação na Ucrânia”, disse o Ministério russo da Defesa, em um comunicado divulgado nas redes sociais, sem dar mais detalhes.

Austin pediu ao ministro russo que mantenha abertos os “canais de comunicação” sobre a guerra na Ucrânia, disse um porta-voz.

“O secretário Austin enfatizou a importância de manter canais de comunicação em meio à guerra em curso contra a Ucrânia”, declarou o general de brigada Pat Ryder em um comunicado divulgado após o telefonema.

A última conversa entre Shoigu e Austin desde o início do conflito remontava a 13 de maio, poucos dias antes de um telefonema entre o chefe do Estado-Maior russo, Valeri Gerasimov, e seu homólogo americano, Mark Milley, em 19 de maio.

O início da ofensiva russa na Ucrânia piorou relações já deterioradas dos últimos anos entre Rússia e Estados Unidos, devido a acusações de interferência eleitoral, espionagem e expulsões cruzadas de diplomatas.

A importante ajuda militar e econômica americana está sendo particularmente criticada pela Rússia, que acusa Washington de querer prolongar o conflito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes da cúpula do G20 prevista para meados de novembro na Indonésia, o presidente russo, Vladimir Putin, disse, na semana passada, não ver “necessidade” de conversar com Joe Biden.

Já o presidente americano não descartou essa reunião. “Isso ainda vai ser visto”, declarou à imprensa, em 6 de outubro.

© Agence France-Presse