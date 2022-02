Ministro iraniano vê possível acordo nuclear, mas cobra compromisso ocidental

Hoje, Abdollahian também escreveu sobre a conversa que manteve com o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, conversou com representantes de nações ocidentais e avaliou que um reestalecimento do acordo nuclear com o país é possível, mas destacou que a abordagem dos demais envolvidos será relevante para o êxito. Hoje, após conversar com a secretária de relações exteriores do Reino Unido, Liz Truss, o iraniano escreveu em seu Twitter que vê um “bom negócio ao alcance” em Viena, onde ocorrem as negociações, mas desde que as partes ocidentais adotem uma “abordagem realista”.

Hoje, Abdollahian também escreveu sobre a conversa que manteve com o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell. Segundo ele, a “observância das linhas vermelhas do Irã é de fundamental importância”. A tendência está para que as negociações caminhem, mas “algumas questões importantes ainda estão à nossa frente”, afirmou. As iniciativas do lado iraniano “tornaram o acordo disponível”, mas o acordo final está sujeito ao “comportamento responsável” do lado ocidental, conclui o ministro.

O Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) firmado em 2015 conta, além das partes citadas, com França, Alemanha, China, Rússia, e os Estados Unidos, este último que se retiraram do acordo, e no momento seguem as tratativas em Viena de forma indireta.

O líder da delegação russa em Viena, Mikhail Ulyanov, se reuniu hoje com o diplomata que chefia a UE nas negociações na capital austríaca, Enrique Mora. Segundo Ulyanov, na ocasião, ambos trocaram opiniões sobre o estágio atual e “aparentemente final das negociações sobre a restauração do JCPOA”, escreveu em seu Twitter.

