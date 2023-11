Ministro de Israel chama palestinos da Cisjordânia de ‘nazistas’

O aliado do premiê Binyamin Netanyahu falava ao jornal The Times of Israel sobre o novo projeto de orçamento nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Uma das figuras mais extremistas do atual governo de Israel, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, chamou cidadãos palestinos na Cisjordânia de “nazistas” durante fala nesta segunda (27). Leia também Hamas começa a liberar 4º grupo de reféns, diz Egito

Appy: seria difícil migrar para alíquota única partindo de sistema com alto grau de distorção O aliado do premiê Binyamin Netanyahu falava ao jornal The Times of Israel sobre o novo projeto de orçamento nacional, que inclui 390 milhões do novo shekel (moeda local; cerca de R$ 515 mi) para os colonos judeus que vivem no território ocupado. A verba, disse ele, seria para reforçar a segurança e a infraestrutura dos assentamentos. À explicação, acrescentou: “Há 2 milhões de nazistas na Judeia e Samaria [forma bíblica com a qual se refere à Cisjordânia] que nos odeiam exatamente como os nazistas do Hamas em Gaza”. A União Europeia criticou o aumento da verba para os assentamentos em meio à guerra. No Twitter, o espanhol Josep Borrell, chefe da diplomacia do bloco, disse estar chocado. “Isso não é legítima defesa e não tornará Israel mais seguro”, escreveu. “Os assentamentos são uma violação das leis humanitárias internacionais.” CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE