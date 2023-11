Hamas começa a liberar 4º grupo de reféns, diz Egito

No Telegram, a facção terrorista também afirmou que já recebeu a lista com os nomes dos prisioneiros palestinos que, em contrapartida, serão liberados por Tel Aviv

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Autoridades do Egito informaram ao jornal americano The Wall Street Journal que o quarto grupo de reféns a ser libertado pelo Hamas durante o cessar-fogo começou a ser entregue ao Crescente Vermelho na noite desta segunda (27) tarde em Brasília.

No Telegram, a facção terrorista também afirmou que já recebeu a lista com os nomes dos prisioneiros palestinos que, em contrapartida, serão liberados por Tel Aviv. Seriam ao menos três mulheres e 30 menores de idade.

No decorrer da segunda-feira, houve temor sobre um possível entrave na liberação do quarto grupo de reféns que contou com mediação de autoridades do Qatar.