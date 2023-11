Appy: seria difícil migrar para alíquota única partindo de sistema com alto grau de distorção

O secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy, afirmou nesta segunda-feira, 27, que seria “muito difícil” migrar para um sistema de cobrança de tributos com alíquota única, sem exceções, partindo de um sistema com “alto grau de distorção”, como é o caso do Brasil. Ele participa do XVI Encontro Nacional de Administração Tributária (Enat), que ocorre em Brasília.

As alíquotas diferenciadas para determinados setores que foram colocadas, ao longo da tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no Congresso, na avaliação de Appy, foram o “custo político” da aprovação do texto pelos deputados e senadores.

A reforma foi aprovada no Senado no último dia 8, e agora o relator na Câmara avalia as mudanças feitas pelos senadores.

A expectativa é que a PEC seja promulgada ainda este ano para que as mudanças comecem a ser implementadas em 2024, quando serão discutidas as leis complementares.

A proposta simplifica o sistema tributário do País ao substituir impostos (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por três tributos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que é federal, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que reúne os impostos estaduais e municipais, e o Imposto Seletivo. Há regimes específicos e alíquotas diferenciadas para determinados setores.