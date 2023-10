Ministro das Relações Exteriores da China saúda investimentos da França e relação bilateral

Segundo o ministro chinês, Pequim espera que a França dê “um ambiente mais justo” de negócios para as empresas da China

Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi participou de um evento de diálogo estratégico do país com a França, em Pequim, com a presença de Georges-Étienne Bonnet, assessor diplomático da presidência. O ministro chinês elogiou o avanço nas relações bilaterais e também o investimento francês em seu país.

Segundo o ministro chinês, Pequim espera que a França dê “um ambiente mais justo” de negócios para as empresas da China. Bonnet, por sua vez, elogiou o estabelecimento de uma parceria abrangente e estratégica entre as duas nações, com significado global.

Wang Yi ainda afirmou que a União Europeia é vista como uma parceira, não uma rival. Já Bonnet comentou que a França está comprometida a promover a cooperação entre o país asiático e o bloco.

Estadão Conteúdo