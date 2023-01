Ministra da Justiça do Chile renuncia

O novo ministro será o advogado Luis Cordero Vega, que deve assumir em alguns dias, porque está fora do país

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou neste sábado que a ministra da Justiça de seu governo, Marcela Ríos, pediu demissão do posto. O governo em geral e a própria ministra estavam sob pressão nos últimos dias e oposicionistas no Congresso afirmaram que pretendem investigar a agora ex-ministra, após o presidente ter assinado indulto para libertar algumas pessoas condenadas por supostos delitos durante a onda de protestos que viveu o país e também pra Jorge Mateluna, ex-membro da Frente Patriótica Manuel Rodríguez condenado a 16 anos por suposta participação em um assalto a banco.

Boric também informou que o novo ministro será o advogado Luis Cordero Vega, que deve assumir em alguns dias pois está fora do país. Em sua fala, o presidente também pediu que o Congresso se concentre nas “necessidades urgentes de nosso povo”, como um pacote de medidas econômicas e outras leis que ele pretende aprovar, como mudanças na previdência e reforço do combate à criminalidade.

Estadão Conteúdo