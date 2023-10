Ministério da Saúde do Hamas informa que mais de 8.300 pessoas morreram em Gaza

Segundo o ministério, 3.457 crianças e 2.136 mulheres estão entre os mortos registrados desde 7 de outubro

O Ministério da Saúde do movimento islamista Hamas anunciou que 8.306 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde que o início dos bombardeios israelenses contra o enclave palestino.

Segundo o ministério, 3.457 crianças e 2.136 mulheres estão entre os mortos registrados desde 7 de outubro, data do violento ataque do Hamas em Israel que desencadeou a guerra. Mais de 21.000 pessoas ficaram feridas desde então no enclave palestino, segundo a mesma fonte.

© Agence France-Presse