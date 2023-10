Microsoft deve US$ 28,9 bi em impostos, multas e juros a Tesouro dos EUA

A cifra deriva de uma longa investigação do Serviço Interno de Impostos sobre como a Microsoft alocou seus lucros em diferentes países

O Serviço Interno de Impostos (IRS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirma que a Microsoft deve ao Departamento do Tesouro US$ 28,9 bilhões (cerca de R$ 145,95 bilhões, na cotação atual) em impostos atrasados, além de multas e juros, revelou a empresa em um relatório de valores divulgado na quarta-feira, 11.

A cifra, a qual a Microsoft contesta, deriva de uma longa investigação do Serviço Interno de Impostos sobre como a Microsoft alocou seus lucros em diferentes países e jurisdições entre 2004 e 2013.

Críticos dessa prática, conhecida como preços de transferência, argumentam que as empresas frequentemente a utilizam para minimizar sua carga tributária ao relatar lucros menores em países com impostos elevados e lucros mais altos em jurisdições com impostos mais baixos.

A Microsoft, sediada em Redmond, Washington, afirmou que seguiu as regras do IRS e vai apelar da decisão junto à agência, um processo que se espera que dure vários anos.

Estadão Conteúdo