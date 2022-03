Mercado de destilados reage a boicote contra vodca russa

Segundo a Discus (Distilled Spirits Council), menos de 2% da vodca consumida nos EUA vem da Rússia

Joana Cunha

São Paulo, SP

Depois de uma série de chamados para boicotes às vodcas russas nos Estados Unidos, a entidade que representa o setor de bebidas destiladas no país divulgou uma manifestação sobre a origem dos produtos.

Segundo a Discus (Distilled Spirits Council), menos de 2% da vodca consumida nos EUA vem da Rússia. Marcas como Smirnoff, Ciroc, Absolut, Svedka, Grey Goose e SKYY são produzidas em endereços no Reino Unido, na Suécia, na França e nos EUA.

Em protesto à invasão da Ucrânia pela Rússia, consumidores pelo mundo despejaram suas bebidas, e governantes locais pediram que os comerciantes recolham os produtos.

Os governadores de estados americanos como Texas, Ohio e New Hampshire determinaram que os varejistas removam as bebidas destiladas russas de suas prateleiras, em sinal de apoio à Ucrânia.

O governador de Utah, Spencer Cox, anunciou que o estado não apoiará empresas russas.

No Canadá, Ontário tomou uma decisão semelhante, removendo de suas lojas todos os produtos fabricados na Rússia.

Não é a primeira vez que as vodcas russas sofrem as consequências de decisões do Kremlin. Outro boicote já ocorreu em 2013, quando o governo russo proibiu uma propaganda gay. Na época, bares paulistas também aderiram.